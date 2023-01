Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

As tropas russas registaram esta quarta-feira avanços na rota de Bakhmut, no leste da Ucrânia, cidade disputada há várias semanas pelas partes beligerantes, visando “melhorar a situação tática na direção de Liman”, na província de Donetsk.

No relatório noturno sobre a situação militar no país, as Forças Armadas ucranianas indicam que as tropas russas realizaram 22 ataques aéreos e mais de 50 bombardeamentos através de sistemas de mísseis MLRS.

Por sua vez, a defesa ucraniana revela ter realizado “13 ataques aéreos nas áreas de concentração das forças armadas russas, além de três ataques nas posições dos sistemas de defesa aérea das forças armadas da Federação Russa”.

As autoridades ucranianas reivindicam também o abate de um helicóptero russo Ka-52 e de um drone experimental de reconhecimento Merlin-VR.

De acordo com o mesmo resumo, prosseguem exercícios conjuntos das forças militares de Moscovo e de Minsk no território bielorrusso. Neste momento, refere o documento, estão a ser realizados treinos práticos “sobre a interação das componentes aéreas e terrestres em operações ofensivas”.

As informações sobre o curso da guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas — 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,9 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa — justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia – foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 7.031 civis mortos e 11.327 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.