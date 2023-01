As trotinetes elétricas – em particular, as partilhadas através de plataformas digitais – assumiram-se como um meio alternativo de mobilidade em Lisboa, mas o facto de o estacionamento estar, até agora, desregulado provocou vários acidentes com peões e o ‘abandono’ nos passeios e nos lugares mais inóspitos da cidade.

Uma semana após a Câmara Municipal de Lisboa ter assinado um acordo com os cinco operadores para organizar o “caos” causado pelo tráfego das trotinetes partilhadas na cidade, ainda é visível que estas são deixadas um pouco por toda a parte, a grande maioria em passeios, acabando tombadas no chão.

Entre os vários aspetos, o acordo pretende combater o estacionamento irregular e desordenado das trotinetes partilhadas, através da expansão de zonas de estacionamento próprio para este tipo de veículos, os ‘hotspots’ e mesmo zonas proibidas de estacionamento, além de locais de circulação interdita junto aos monumentos nacionais.

À Lusa, a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira, contou que o fenómeno é visível a qualquer hora do dia, mas durante o período da noite e ao fim de semana é pior.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.