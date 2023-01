Com 1,5 milhões de unidades vendidas em 2022, o mercado francês de automóveis novos atingiu o seu valor mais baixo nos últimos 47 anos, aproximando-se perigosamente dos 1,48 milhões de veículos transaccionados em 1975. E esta não foi a única má notícia do mercado automóvel francês no ano transacto, uma vez que além das vendas totais caírem 8% em comparação com 2021, um ano particularmente mau, a procura por modelos com mecânicas híbridas plug-in (PHEV) tropeçou igualmente 10%, com apenas os veículos 100% eléctricos a darem um ar de sua graça ao subir 25%. Ainda assim, um crescimento inferior à média europeia.

Se nos concentrarmos exclusivamente nas vendas em Dezembro, as previsões mais pessimistas confirmaram-se, com um mercado total de 158.006 veículos vendidos, sensivelmente o mesmo número do período homólogo de 2021. No derradeiro mês do ano, os 100% eléctricos (BEV) colocaram no mercado 24.944 veículos de passageiros novos, um aumento de 8% que lhes permitiu alcançar 15,8% de share do mercado. Enquanto isto, os PHEV caíam 6% ao comercializar 14.544 unidades, o que corresponde a 9,2% do mercado. O grande incremento verificou-se a nível dos veículos comerciais ligeiros eléctricos, cuja procura aumentou 100%, enquanto os furgões PHEV cresceram 54%.

Nos 12 meses de 2022, os franceses compraram 1,53 milhões de veículos, dos quais 346.000 tinham baterias recarregáveis, mais 10% do que em 2021. Os BEV viram as vendas subir os já mencionados 25%, alcançando uma quota de 13,3% no ano com a entrega de 202.929 unidades. No mesmo período, foram vendidos 126.547 veículos com mecânicas PHEV, menos 10% do que no ano anterior, encerrando o ano com 8,3% do mercado, enquanto os comerciais ligeiros BEV representaram 16.810 unidades (mais 39%) e os comerciais PHEV apenas 563 (mais 2%).

O líder das vendas em Dezembro, entre os 100% eléctricos, foi o Dacia Spring, com 2800 unidades, seguido dos 2675 Tesla Model 3, 2534 Renault Mégane E-Tech e 2493 Tesla Model Y. No acumulado do ano, o modelo mais vendido foi o Peugeot e-208, que agradou a 19.220 novos clientes, seguido de perto pelo Dacia Spring, que atraiu 18.326 compradores. Na 3.ª posição do ranking surge o Model 3 (16.754), à frente do Mégane E-Tech (15.580) e do Fiat 500e (15.163).