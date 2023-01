A sequência inicial de “Babylon”, de Damien Chazelle, dá o mote para o que será o resto deste filme passado na Hollywood da transição do cinema mudo para o sonoro. Um trio de sujeitos tenta transportar um elefante num atrelado, até à mansão de um excêntrico produtor no topo de uma colina, para que o animal seja exibido numa festa que este vai dar. A subida é íngreme, a carripana que puxa o atrelado é velha e começa a derrapar e a recuar, dois dos sujeitos vão tentar pará-la e empurrá-la, o elefante entra em pânico e defeca abundantemente sobre eles e sobre a câmara. Excesso, alarvidade e gigantismo, eis as mais de três horas de “Babylon” sintetizadas num só episódio.

Um dos indivíduos que vai na carripana, um jovem zé-ninguém chamado Manny Torres (Diego Calva), irá depois, por estar no lugar certo à hora certa, ascender a executivo de um dos grandes estúdios (este fictício) de Hollywood. E tornar-se no fio condutor de “Babylon”, em que o realizador de “La La Land: Melodia de Amor” pretende, ao mesmo tempo, fazer uma sátira com tintas trágicas dos “anos loucos” do cinema americano e homenagear esses tempos e os seus protagonistas, misturando histórias conhecidas, verdadeiras ou apócrifas, e ficcionais, e personagens reais e inventadas com compósitos de outras que existiram.

[Veja o “trailer” de “Babylon”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: