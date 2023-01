O Bankinter Portugal aumentou em 54% os resultados antes de impostos em 2022, contribuindo com 78 milhões de euros para os lucros da casa-mãe em Espanha. O grupo considera a prestação da unidade portuguesa “muito positiva” e sublinha que “o volume de negócio gerido não deixou de crescer desde a chegada do banco ao país”, que aconteceu em 2016 com a compra do negócio de banca comercial do Barclays.

“Somando os recursos de balanço, recursos fora de balanço e o crédito, o Bankinter Portugal alcança os 18.200 milhões de euros de volume de negócio, face aos 11.400 milhões de euros de 2017”, indica o banco em comunicado de imprensa divulgado esta quinta-feira. O crédito cresceu 15% para 8.000 milhões de euros e os recursos de clientes subiram 9% para os 6.400 milhões de euros, acrescenta o comunicado.

Os resultados foram apresentados em maior detalhe numa conferência de imprensa esta quinta-feira, em Espanha. Nessa conferência de imprensa, a presidente do grupo Maria Dolores Dancausa, destacou a operação portuguesa como uma “história de êxito em Portugal” – “é um banco que conquistou uma magnífica reputação no país”.

Na unidade portuguesa houve um crescimento da margem de juros de 35%, um aumento de 25% da margem bruta e uma subida de 47% da margem antes de provisões. “Tudo isto se traduz num resultado antes de impostos de 78 milhões de euros, 54% superior ao de 2021”, afirma o Bankinter, que a nível consolidado (incluindo a operação principal em Espanha) obteve lucros de 560 milhões de euros em 2022, mais 28% do que no ano anterior.