O processo eleitoral da VII Convenção Nacional da IL, cujas votações serão feitas de forma eletrónica, vai ser validado com a assessoria de uma consultora contratada para o efeito, adiantou à Lusa fonte oficial do partido. “A Comissão Eleitoral, a quem está atribuída a competência de selecionar e assegurar o democrático funcionamento do sistema de votação online, de acordo com o disposto no Artigo 6.º, n.º 4 do Regimento da VII Convenção Nacional, deliberou por unanimidade contratar uma consultora para prestar assessoria para validação dos procedimentos relativos ao processo eleitoral dos Órgãos Nacionais”, refere fonte oficial do partido em resposta à agência Lusa.

A convenção eletiva da IL, que decorre sábado e domingo em Lisboa, vai escolher o sucessor de João Cotrim Figueiredo, apresentando-se três listas à comissão executiva do partido.

Os deputados e membros da atual direção, Rui Rocha e Carla Castro, e o conselheiro nacional José Cardoso disputam a primeira eleição da história do partido com mais do que uma lista à comissão executiva.

De acordo com o regimento da convenção, as eleições para os órgãos nacionais “são realizadas por voto direto, pessoal, secreto e decorrem por sistema de votação online”, sendo todas as restantes votações públicas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o mesmo documento, “é aprovada como Moção de Estratégia Global pela Convenção Nacional, a Moção que obtiver a maioria simples dos votos” e “a lista proponente da Moção de Estratégia Global mais votada é eleita como Comissão Executiva”.

No caso do Conselho Nacional, Conselho de Jurisdição e Conselho de Fiscalização, será utilizado o método de Hondt para a conversão dos resultados em mandatos, sendo “eleitos os candidatos pela ordem em que figuram na respetiva lista”.

A VII Convenção Nacional da IL realiza-se no Centro de Congressos de Lisboa e, de acordo com informação de fonte oficial do partido à agência Lusa, são 2.327 os membros que se inscreveram – de um universo de cerca de seis mil – e que poderão participar, dividindo-se entre o formato presencial e o formato remoto. Serão precisamente estes liberais inscritos que vão votar eletronicamente no domingo para escolher os órgãos do partido.