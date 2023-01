A melhor forma de adquirir conhecimento e saber mais sobre o mundo é ler. Foi a ler que me apercebi que é fácil ser-se aventureiro e arriscar quando se é jovem, mas é preciso ser-se extraordinário para o fazer na velhice. E quando digo que foi a ler que me apercebi disto estou a ser literal, visto esta ser uma paráfrase de André Gide, que a disse a propósito do risco que James Joyce correu ao escrever Ulisses. Ainda hoje uso esta citação de Gide em jantares, o que muito contribui para a minha reputação enquanto homem culto e admirado por todos (eu disse que ler era importante); o facto de omitir sempre que li a citação na contra-capa de Ulisses, mas só ter lido a contra-capa, também ajuda, porque as pessoas pressupõem que me dei ao trabalho de ter lido o livro.

É possível que na música não funcione assim, pelo menos na música popular e para o grande público, para quem alguém que já lançou 3 ou 4 discos é um pré-reformado, quanto mais um senhor de 80 anos que, supostamente, revolucionou o rock’n’roll com os drones que a sua viola de arco oferecia a essa locomotiva desgovernada e movida a heroína que eram os Velvet Underground.

Ocasionalmente, o mundo lá reconhece utilidade numa pessoa de idade: a digressão de regresso de Leonard Cohen foi um sucesso à escala global, embora aí o contexto tenha ajudado: Cohen admitiu que só voltou à estrada porque fora roubado das suas economias e o público respondeu enchendo os concertos. Numa escala mais reduzida, os vários discos da série American Recordings, de Johny Cash, viram o grande homem da country produzir o seu melhor material em idade avançada – a maior parte dos temas eram versões de outros, mas Cash tornou-as suas e a agrura da sua versão de Hurt (dos Nine Inch Nails) foi suficiente para este planeta rever em alta a sua cotação.

Haveria outros exemplos, mas são sempre exceções – tanto quem ouve apenas o que está nas tabelas de vendas ou quem se considera melómano tende a estar sempre à cata de novidades (os primeiros de forma mais passiva, os segundos de forma ativa). Porque haveríamos de ouvir três discos do mesmo autor se ao segundo já percebemos mais ou menos como ele escreve e entretanto há um jovem guatemalteco a misturar r’n’b com cumbia e death metal enquanto rapa sobre eletromagnetismo?

