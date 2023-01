Uma equipa de arqueólogos noruegueses anunciou esta semana que umas inscrições encontradas numa pedra na Noruega têm até 2 mil anos e remontam aos primeiros dias da história da escrita rúnica, o velho alfabeto germânico usado. Serão assim as mais antigas até hoje conhecidas.

A pedra foi descoberta no outono de 2021 durante as investigações de um túmulo em Svingerud, perto de Tyrifjorden, no leste da Noruega. A idade da sepultura indica que as runas provavelmente foram inscritas entre 1 e 250 d.C. “Precisávamos de tempo para analisar e datar a pedra rúnica”, disse Kristel Zilmer para explicar porque é que só agora (na terça-feira) a descoberta foi revelada pela primeira vez.

“Entre 1800 e 2000 anos atrás, alguém que falava num nórdico antigo (língua usada na Escandinávia, por exemplo, e que surge normalmente em inscrições de sepulturas, em especial da era Viking), esculpiu alguns carateres em blocos planos e quadrados de arenito castanho avermelhado”, disse o Museu de História Cultural de Oslo em comunicado.

“Esta descoberta permite-nos conhecer a escrita rúnica no início da Idade do Ferro. Esta pode ter sido uma das primeiras tentativas de usar runas em pedra na Noruega e na Escandinávia”, afirmou Kristel Zilmer, professor da Universidade de Oslo, que integra o museu.

Segundo o Norways News, a pedra que mede 31 por 32 centímetros, tem vários tipos de inscrições e nem todas fazem sentido, refere a nota do museu. Oito runas na frente da pedra dizem “idiberug” que em latim seria algo como Idibera e tanto pode ser o nome de uma mulher, de um homem ou de uma família.

Apelidada de pedra Svingerud em homenagem ao local onde foi encontrada, esta peça ainda vai ser alvo de muita investigação, disseram os arqueólogos. Runas mais antigas foram identificadas em outros itens, como utensílios domésticos, naquela área, mas não em pedra.

“Ter um achado rúnico como este a cair-nos no colo é uma experiência única e o sonho de todos os runologistas. Para mim, é um momento alto, porque é uma descoberta única que difere de outras pedras rúnicas preservadas”, diz Kristel Zilmer no site do museu.

A pedra será exibida no Museu de História Cultural, onde está a maior coleção de artefatos históricos da Noruega desde a Idade da Pedra até os tempos modernos, durante um mês a partir do dia 21 de janeiro.