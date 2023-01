Por “mérito” dos professores, há agora um “ponto de partida”, que não existia antes, nas negociações com o Governo, considera Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, também caberá ao Executivo contribuir para não crispar nem “radicalizar” mais as posições.

Questionado pelos jornalistas em Belém, a propósito dos protestos dos professores, Marcelo fez um resumo da situação em que atribuiu louros aos professores: “A sensação que o cidadão comum tinha é que não havia maneira de se entenderem, não estavam a falar a mesma linguagem e não havia ponto mínimo de partida. A luta dos professores teve um mérito: o Governo ter agora tomado a consciência de que devia avançar com formulações escritas em pontos sensíveis para os professores. Agora há um ponto de partida”.

Apesar do “ponto mais complicado” nas negociações — a recuperação do tempo de carreira que ficou congelado e que não foi reposto –, onde Marcelo admitiu que se “sente uma diferença muito grande” entre as posições das duas partes, no resto há “pontos de partida” para chegar a uma solução boa, mesmo que não agrade a todos — isso será “impossível”, antecipou.

[Ouça o essencial das declarações do Presidente da República no jornal das 12h da Rádio Observador]

E deixou um recado ao Governo: se o “talento está em encontrar o meio caminho”, questionado sobre a hipótese, admitida pelo Executivo, de decretar serviços mínimos, Marcelo avisou que “tudo o que contribua para crispar ou irritar numa negociação não é bom. O que interessa é não radicalizar as posições”.

O Presidente da República também foi questionado sobre o novo caso que envolve Fernando Medina, e que provocou buscas na Câmara de Lisboa, assim como ao quadro mais geral de casos de suspeição sobre políticos que se têm sucedido.

Sobre o primeiro, disse não querer comentar mas acabou por fazê-lo, ilibando, para já, o ministro das Finanças: “Diria uma coisa muito evidente: o facto de haver qualquer tipo de investigação sobre alguém é isso apenas, ponto. Deve haver imensas pessoas com responsabilidades públicas que são objeto dessa investigação”. Daí a dizer que Medina não tem condições para estar no Governo, pergunta que lhe foi colocada, iria “uma grande distância”.

Quanto à generalidade dos casos, é bom que haja cada vez mais escrutínio, frisou Marcelo, classificando o novo questionário de triagem do Governo como um “pretexto” para as pessoas, incluindo as que já fazem parte do Governo, “terem um texto escrito e se lembrarem daquilo que de outra maneira podiam não lembrar” (“Deixa cá fazer um esforço de memória para saber se há qualquer coisa que é relevante (…). É uma pergunta que as pessoas fazem naturalmente, eu faria naturalmente”, exemplificou).

De resto, os casos sempre terão estado lá e serão “uma realidade muito antiga na democracia portuguesa”, considerou — a “atenção” da opinião pública é que terá mudado. “Significa que os portugueses e a comunicação social estão a fazer funcionar a democracia. Os problemas não existiam? Existiam. Eram menos conhecidos, meios de comunicação não era instantâneos, meios de controlo não eram tão agudos. Isso é mais democracia, não é menos democracia”, garantiu.