A Netflix está a contratar um assistente de bordo para um dos seus jatos privados. O candidato que preencher todos os requisitos poderá receber até 385 mil dólares anuais.

Na vaga partilhada esta semana pela empresa, no seu site oficial, é indicado, desde logo, que o candidato deverá estar sediado em San José, na Califórnia, Estados Unidos. Ainda assim, o cargo de assistente de bordo requer a realização de viagens dentro e fora do país. Por isso, é preciso ter “flexibilidade” horária e ter disponibilidade para trabalhar aos “fins de semana, feriados e períodos de viagem prolongados”.

O candidato deve ter “discrição e excelentes capacidades de atendimento ao cliente”, mas também motivação e autonomia. Na lista de “responsabilidades + requisitos” da plataforma de streaming, que detém uma frota de jatos privados, é explicado que a pessoa escolhida vai trabalhar num jato “Super Midsize”, com capacidade de até nove passageiros.

O eleito para a posição de assistente de bordo deverá ser capaz de levantar objetos de até 13,6 quilos ao carregar e descarregar a aeronave, deverá fazer “a inspeção de equipamentos de emergência da cabine” ou do cockpit, ser capaz de “ajudar a carregar bagagem quando necessário” ou ser “capaz de ficar em pé por longos períodos” de tempo.

Na vaga, a Netflix detalha que está disposta a pagar entre 60 mil e 385 mil dólares anuais ao assistente de bordo. Contactado pela BBC, um porta-voz da empresa disse que “não vai comentar” os detalhes sobre como são calculados os salários dos seus profissionais. O mesmo site refere que, de acordo com dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, o salário médio de um assistente de bordo nesse país é de pouco mais de 62 mil dólares anuais.