Num dia marcado pela queda de um helicóptero ucraniano junto a uma creche na cidade de Brovary, o Presidente Volodymyr Zelensky agradeceu a todos os que colaboraram nas operações de resgate.

No habitual discurso Zelensky deixou um agradecimento particular aos educadores do jardim de infância e aos residentes locais que apoiaram as autoridades. “Mais um dia desta terrível guerra, de tragédias que nosso povo está a enfrentar, está a chegar ao fim. Um dia terrível que devemos ultrapassar, suportar. E vamos aguentar“, garantiu.

Durante nove horas, cerca de 100 pessoas estiveram envolvidas na extinção do incêndio, que se seguiu à queda do helicóptereo, e na busca e resgate dos feridos em Brovary. Foram registadas 14 mortes, incluindo de uma criança, e 25 feridos, entre os quais 11 crianças.

As autoridades ucranianas já iniciaram uma investigação criminal, disse Zelensky, sem adiantar detalhes sobre as possíveis causas do acidente. Por agora ainda não foram excluídas as hipóteses de sabotagem, de um problema mecânico ou falha técnica.

No discurso, Zelensky disse ainda que prosseguem na região do Donbass intensos combates com as forças russas. Nas últimas semanas, os confrotos concentraram-se particularmente na cidade de Soledar e de Bakhmut.

Esta quarta-feira o Exército ucraniano admitiu que as forças russas conseguiram alguns avanços na direção de Bakhmut. Durante as últimas 24 horas, Moscovo lançou 22 ataques aéreos e mais de 50 bombardeamentos. Kiev respondeu com 13 ataques aéreos e abatendo um helicóptero russo Ka-52 e um drone Merlin-VR.