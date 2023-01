No Canadá, novas diretrizes recomendam aos cidadãos que limitem o consumo de álcool a duas bebidas por semana e que, idealmente, deixem completamente de beber. Em causa estão os riscos que as bebidas alcoólicas podem representar para a saúde: cancro do cólon e da mama, bem como doenças cardíacas ou derrames.

As recomendações, que foram emitidas esta quarta-feira pelo Conselho Canadiano de Uso e Dependência de Substâncias (CCSA, na sigla original) e que são apoiadas pela Health Canada (departamento do governo responsável pela saúde nacional, equivalente ao Ministério da Saúde português), identificam ainda a violência como uma consequência negativa do consumo de álcool.

O The Guardian avança que os especialistas consideram que duas bebidas por semana representam um baixo risco para a saúde de homens e mulheres; três a seis bebidas semanais devem ser consideradas de risco moderado; sete ou mais bebidas por semana são de alto risco. Nas diretrizes é ainda referido que o consumo de álcool não é seguro durante a gravidez ou para quem está a tentar engravidar.

Peter Butt, professor de Medicina na Universidade de Saskatchewan (Canadá) e um dos especialistas que elaborou as recomendações, defendeu que “não se trata de uma proibição”, mas “simplesmente” de uma redução “da quantidade [de álcool] que se bebe”. “Refletir sobre o consumo de álcool e tomar decisões informadas” eram os objetivos das diretrizes, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As novas recomendações contrastam drasticamente com as últimas que tinham sido emitidas, em 2011, no Canadá — país onde, segundo o The Guardian, a maioria dos adultos consome álcool regularmente. Nesse ano, o país considerou que consumos de baixo risco significavam, na prática, que as mulheres podiam beber até 10 bebidas por semana e os homens até 15 bebidas.

De acordo com esse jornal britânico, alguns especialistas de Saúde mostraram estar céticos relativamente às diretrizes. Por exemplo, Dan Malleck, professor de ciências da Saúde na Universidade de Brock (Canadá) considerou que as orientações eram “irresponsáveis” e que podem criar “ansiedade e stress” entre os canadianos. “Este tipo de estudo muitas vezes marginaliza outras considerações de saúde e bem-estar do álcool”, acrescentou.

Alguns cidadãos também se mostram contra as novas diretrizes. Ao CBC Canadá, o canadiano Wayne White considerou que as recomendações “não fazem sentido” e disse que não concordava com elas. Outro homem, que não se identificou, mostrou-se incrédulo com as orientações à porta do bar Toboggan Brewing, em Richmond Street: “Vamos ultrapassar esse limite [de duas bebidas] agora mesmo”.