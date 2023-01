A polícia italiana encontrou o que parece ser um bunker utilizado por Matteo Messina Denaro, líder da máfia siciliana Cosa Nostra que estava fugido às autoridades há 30 anos, noticiou o The Guardian. A entrada para a sala estava escondida atrás de um armário cheio de roupa que foi encontrado na casa em Campobello di Mazara onde Denaro, também conhecido como “Diabolik” e “U Siccu” (“O Magro”), vivia.

A construção de bunkers é comum nas casas de criminosos relacionados com a máfia: as salas são usadas como refúgio pelos criminosos fugidos às autoridades quando a polícia efetua rusgas. Alguns sistemas são tão complexos que existem corredores subterrâneos por baixo das casas, algumas das quais desaguam em bunkers construídos em zonas montanhosas ou isoladas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nas buscas efetuadas na casa onde Matteo Messina Denaro foi detido na terça-feira, na região da Sicília, a polícia encontrou vários tipos de pedras preciosas, incluindo esmeraldas e diamantes, e continua em busca de documentos relativos a assassinatos cometidos pela máfia italiana. Os documentos estariam num arquivo de Totò Riina, chefe da Cosa Nostra que morreu em 2017, e estariam agora na posse de Denaro.

Entre os crimes que a polícia quer investigar com as buscas na casa de Matteo Messina Denaro estão a morte dos magistrados anti-máfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino num ataque com bomba em 1992; e o homicídio em 1996 de Giuseppe Di Matteo, filho de um mafioso que começou a colaborar com as autoridades, morto por estrangulamento cujo corpo foi dissolvido em ácido.

Na terça-feira a polícia italiana confirmou que, “após 30 anos em fuga, foi capturado pelos Carabinieri Matteo Messina Denaro, líder da máfia Cosa Nostra”. Matteo Messina Denaro estava internado numa clínica privada em Palermo, La Maddalena, a “receber tratamentos médicos”. O italiano terá tentado fugir, mas cedeu quando se viu encurralado pelas autoridades e não ofereceu resistência.