“Porquinha”

Sara, uma adolescente que vive com a família numa vila do interior de Espanha, é constantemente atormentada e humilhada pelas raparigas populares locais por causa da sua obesidade. Num dia quente de Verão, Sara testemunha o rapto das suas três atormentadoras por um homem que rondava na vila, e não diz nada a ninguém. Mas a sua consciência começa a dar sinal. O que fazer? Contar tudo à polícia ou ficar calada e gozar a sua vingança? Esta primeira longa-metragem de Carlota Pereda, que expande uma curta homónima de 2018, ganhou o Méliès de Ouro de Melhor Filme Fantástico Europeu e é uma engenhosa e muito eficaz combinação de drama de bullying adolescente e fita de terror de “serial killer”. Laura Galán, que tem 36 anos, interpreta Sara, que tem 15, mas nem por um momento desconfiamos que ela é uma adulta (leia aqui uma entrevista com a realizadora Carlota Pereda).

“III Guerra Mundial”

Primeiro filme do realizador iraniano Houman Seyyedi a ser exibido em Portugal, “III Guerra Mundial” centra-se em Shakib, um pobre diabo que perdeu a mulher e o filho num terramoto, não tem casa e trabalha em construção civil. Contratado para ajudar na rodagem de um filme passado num campo de concentração nazi, Shakib vê-se escolhido inesperadamente para interpretar a figura de Hitler, após o ator que o fazia ter um problema de saúde. Aproveita então para esconder numa casa do cenário uma prostituta surda-muda por quem se apaixonou e que está a fugir do seu brutal proxeneta. Além de ter uma intriga muito laboriosa, “III Guerra Mundial” força a nota miserabilista e é, sobretudo, insistentemente demonstrativo e fácil nas suas pretensões alegóricas.

“Ataque a Paris”

Cédric Jimenez, o realizador do policial de acção “Marselha Debaixo de Fogo” (disponível na Netflix), recria neste novo filme a caça aos terroristas islâmicos responsáveis pelos sangrentos ataques de 13 de novembro de 2015, em Paris, e que incluíram o massacre na sala de espectáculos Bataclan, onde decorria um concerto de rock. Numa corrida contra o relógio, durante os cinco dias que se seguem aos atentados, a unidade anti-terrorista francesa faz tudo para encontrar os responsáveis pelos atentados, naquela que foi uma das maiores operações de caça ao homem de que há memória. Interpretações de Jean Dujardin, Sandrine Kiberlan, Jérémie Renier, Cédric Kahn e Anais Demoustier.

“Babylon”

Damien Chazelle recua até à Hollywood da transição do cinema mudo para o sonoro, para rodar uma sátira dramática desses “anos loucos” e, simultaneamente, homenagear esses tempos e os seus protagonistas, misturando histórias conhecidas, verdadeiras ou apócrifas, e ficcionais, e personagens reais com compósitos de outras que existiram ou são inventadas. Entre elas encontram-se Jack Conrad (Brad Pitt), uma das maiores vedetas do mudo, Nellie LaRoy (Margot Robbie), uma rapariga completamente descontrolada e com um carisma raro, e Manny Torres (Diego Calva), um jovem zé-ninguém que vai ascender à posição de executivo de um grande estúdio. “Babylon” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.

