O segundo dia do Fórum Económico Mundial, em Davos, foi marcado pelo discurso do chanceler alemão, Olaf Scholz, que admitiu que a invasão russa lançou o mundo num tumulto. Passaram-se dez meses desde o início da guerra e, para Scholz, importa garantir que o conflito na Ucrânia não evolui para uma guerra entre a Rússia e a NATO.

Seguindo uma postura cautelosa, o líder alemão defendeu a importância de evitar uma escalada do conflito que implique diretamente a Aliança Atlântica. Talvez por isso tenha evitado falar sobre a possibilidade de a Alemanha enviar para a Ucrânia os tanques Leopard 2 que Kiev tem solicitado.

We will do everything to avoid turning this military conflict into a war between #Russia and #NATO – Scholz pic.twitter.com/8Y69eJso6q

— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023