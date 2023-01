Seis galerias portuguesas estão entre as 152 de 28 países que vão participar na Feira de Arte Contemporânea de Bruxelas, na Bélgica, entre 20 e 23 de abril, anunciou a organização do certame internacional.

As galerias de arte portuguesas Vera Cortês, Filomena Soares, Bruno Múrias, Foco e Pedro Cera, esta em estreia, irão de Lisboa, e participa também a Presença, do Porto.

A 39.ª edição da Feira de Arte Internacional de Bruxelas no espaço da Expo da capital, irá distribuir as galerias por três secções: 99 na prime, 34 na Discovery, 12 na Redescovery e 29 nas apresentações a solo.

Participam ainda as galerias alemã Jahn and Jahn, com a casa mãe em Munique, na Alemanha, e a italiana Monitor, com sede em Roma, ambas também com espaço na capital portuguesa.

Montra internacional de arte contemporânea para galeristas, colecionadores, artistas e curadores, nesta edição receberá 37 galerias da Bélgica, segundo a organização deste certame internacional, um dos mais antigos da Europa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na secção Prime estarão galerias dedicadas a artistas a meio da carreira ou já estabelecidos, e aqui estará a Galeria Vera Cortês, de Lisboa, e a brasileira Mendes Wood DM, com espaços em São Paulo, Bruxelas e Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Entre os estreantes estará a portuguesa Galeria Pedro Cera, de Lisboa, a par de outras de Madrid (Mira), Copenhaga (Andersen´s), Milão (Clima), Xangai (Don Gallery), Nova Iorque (Klaus von Nichtssagend), Paris (Parliament) e Londres (Richard Saltoun).

O trabalho curatorial contínuo de expositores a solo da feira será mostrado no trabalho de quase três dezenas de artistas e galerias, nomeadamente da artista Marinella Senatore, pela galeria Ceysson & Bénétière (Genebra), Thilo Heinzmann com a Dépendance (Bruxelas), ou Jonny Niesche pela The Hole (Los Angeles).

Catherine Repko apresentará trabalhos pela Huxley-Parlour (Londres), Thu Van Tran na Meessen De Clercq (Bruxelas) e Giangiacomo Rossetti com a brasileira Mendes Wood DM (São Paulo).

A secção Discovery irá apresentar galerias que apoiam artistas internacionais emergentes, com projetos a solo ou de diálogos entre dois criadores que não sejam ainda conhecidos no contexto europeu, entre elas uma galeria ucraniana, oriunda de Kiev, a Voloshyn.

Na secção Rediscovery estarão as galerias focadas em trabalhos de artistas do século XX, vivos ou desaparecidos, que não atingiram o reconhecimento que mereciam, segundo a organização.

Leia também: