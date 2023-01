O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou, esta quinta-feira, que Portugal estará “disponível” para enviar tanques para a Ucrânia, numa altura em que países como o Reino Unido, a Polónia e a Finlândia já demonstraram interesse em fazê-lo. Ao Observador, fonte do Ministério da Defesa Nacional disse apenas que “todos os assuntos” serão discutidos durante a reunião do grupo de apoio à Ucrânia, que se realizará na sexta-feira na base aérea de Ramstein, na Alemanha, e que contará com a presença da ministra Helena Carreiras. Uma possível decisão será tomada apenas nesse momento.

Numa conferência de imprensa juntamente com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o Presidente da Ucrânia voltou a pressionar as autoridades alemães para que estas deem luz verde ao envio dos tanques Leopard-2. “Estamos todos à espera do consentimento de um país que tem os direitos relativamente a certas licenças”, atirou Volodymyr Zelensky.

“To be honest, Finland, Portugal, Spain and many other countries are ready to provide small amount of tanks – a number of tanks they have”

President Volodymyr Zelenskyy calls for urgency in arms supplies to Ukraine pic.twitter.com/S0T1bpb6Zn

