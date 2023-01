O primeiro-ministro esteve a assistir ao jogo da Seleção Nacional no Campeonato Mundial de Andebol, em Gotemburgo, e foi questionado sobre os esclarecimentos do ministro das Finanças esta quinta-feira e se mantém confiança política em Fernando Medina: “Sim, no ministro e na nossa seleção e no presidente da Federação”.

Na zona mista do pavilhão onde decorreu o jogo e entre justificações sobre o seu hábito de não falar de questões nacionais para lá das fronteiras portuguesas, António Costa acabou por manter a confiança política no ministro das Finanças. Para o primeiro-ministro, Medina “disse tudo o que havia a dizer” nas explicações que deu esta quinta-feira.

É a primeira vez que António Costa fala em público desde que se conheceram as buscas na Câmara Municipal de Lisboa. E fê-lo para defender o seu ministro das Finanças, numa declaração de fugida à margem do jogo de andebol entre Portugal e Cabo Verde.

Costa não quis, no entanto, adiantar mais qualquer declaração, nem mesmo quando confrontado com as declarações do Presidente da República, que afirmou que o país “pode estar a caminhar para o abismo”, aconselhando acordos de regime. Costa recusou falar de declarações, alegando não as ter ouvido.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nessa declaração aos jornalistas, feita a partir do Ministério das Finanças, Medina garantiu não saber da investigação judicial noticiada e das buscas na Câmara de Lisboa sobre a contratação, no seu tempo de autarca, de uma equipa de coordenação das obras da cidade de Lisboa, com o histórico socialista Joaquim Morão na liderança. Medina disse estar de “consciência tranquila” e revelou ter-se disponibilizado, junto da Procuradoria Geral da República, para ser ouvido.

Nessa conferência de imprensa, Medina também explicou que não se arrepende de ter contratado Joaquim Morão, cujos “méritos” e experiência como autarca elogiou. “Precisávamos de uma pessoa com aquele perfil e características, um dos autarcas mais experientes do país e com capacidade de obra. Tinha o perfil adequado para a missão que lhe era destacada”, descreveu o agora ministro das Finanças.