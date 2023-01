O ministro da Economia, António Costa Silva, indica que a Iberia pode participar na privatização da TAP e defende que uma maior conectividade com o aeroporto de Madrid traria impulso à economia e ao turismo nacionais.

As declarações foram feitas ao jornal espanhol El Economista, no quadro de uma entrevista realizada no quadro da Fitur (feira internacional de turismo) da capital espanhola. O grupo IAG da British Airways, que controla a companhia espanhola Iberia, tem sinalizado o seu interesse na transportadora portuguesa cuja privatização está a dar os passos iniciais. O presidente da Air France KLM já admitiu que a TAP pode ser uma operação para o grupo que desistiu recentemente de comprar uma participação na transportadora italiana que sucedeu à Alitalia, a ITA.

“A TAP é agora uma companhia saneada e foram criadas as condições adequadas para a privatização. A Iberia e outros operadores internacionais interessados podem participar na mesma”, afirmou o ministro da Economia. A “conectividade com o hub do aeroporto de Barajas impulsionaria tanto o turismo como a economia do país e nesta matéria tanto a TAP, como a Iberia, jogam um papel importante”.

Costa Silva não tem a tutela da TAP (que está nas Infraestruturas com João Galamba), mas tem no seu ministério a pasta do turismo. E nestas declarações assinala que “temos de tratar a conetividade aérea porque há estudos que revelam que a sua insuficiência condiciona a nossa economia face ao resto da Europa porque somos um país periférico”.

O anterior ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, sinalizou que uma aliança com a Lufthansa seria bem vista pelo Governo, mas num contexto em que a companhia alemã terá estado a analisar a compra da participação de David Neeleman na TAP, ainda antes da pandemia e da tomada de controlo pelo Estado. Mais recentemente, Pedro Nuno Santos defendeu a integração da TAP num grupo global de aviação. Apesar da preferência que parece acolher em Portugal, até devido às negociações passadas, a companhia alemã nunca admitiu publicamente o seu interesse pela TAP e apresentou esta semana uma proposta para a compra de 40% da ITA.

Uma eventual compra da TAP pela AIG tem levantado algumas reservas em Portugal, sobretudo por ser dona da Iberia cujo hub de Madrid é um concorrente do hub da TAP em Lisboa. No caso de empresa espanhola, ou do seu acionista, passarem a controlar a TAP, há o receio em Portugal de que a estratégia e ligações passem a fortalecer Madrid, em detrimento em Lisboa. Ainda para mais quando Barajas tem tido expansões de capacidade, quando o futuro aeroporto de Lisboa continua sem decisão.

A manutenção e desenvolvimento do hub da TAP em Lisboa foi um dos grandes argumentos para a injeção pública na transportadora portuguesa. A preocupação de que o fim da TAP e do seu hub obrigaria os portugueses a ir a Madrid para apanharem voos intercontinentais (pelo ausência do efeito de interligação) foi várias vezes manifestada pelo ex-ministro Pedro Nuno Santos.