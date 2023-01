Nutrição intensa, reparação e poder oxidante. Acrescente-se à lista de competências e promessas a atenuação da profundidade das rugas em 28 dias. Se verificar os efeitos, só tem que agradecer ao ouro líquido da natureza, que é como quem diz o óleo de pinhão mediterrânico, 100% natural e puro, o elemento chave da Liquid Land. De aplicação leve, sem acabamento oleoso, pode ser adicionado ao creme hidratante que utiliza habitualmente. Tudo para reforçar as barreiras naturais da pele, graças a um boost de vitaminas E, B1, B2 e minerais, como potássio, fósforo e zinco. Modo de usar? 4 gotas em cada aplicação, misturadas cuidadosamente na ponta dos dedos e aplicadas com leveza no contorno dos olhos. Depois, basta aplicar movimentos circulares, sempre de dentro para fora.

Por cá, há mais algumas novidades. A Claus Porto lança dois sabonetes da coleção Deco em versão XL, com o prático cordão que celebrizou o Soap on a Rope da coleção Musgo Real, e uma caixa com todos os sabonetes da Coleção Clássico em formato mini. A Unii, marca de cosmética biológica certificada, pensada, testada e produzida em Portugal, acaba de lançar duas novas gamas de produto: 2 hidratantes corporais sólidos e quatro bálsamos.

Falando de sólidos, Mark Constantine, co-fundador da Lush, inspirou-se numa barra de chocolate (com manteigas de cacau orgânico de comércio justo e karité), para criar as barras de massagem da marca, vegan e autoconservadas. Aventuram-se agora pelo mundo do fitness com o lançamento de barras de magnésio e sais Epsom — afinal (vamos a um pouco de trivia), o magnésio é o quarto mineral mais abundante no corpo humano, responsável por mais de 300 funções diferentes, incluindo a função cerebral, produção de energia, movimento e reparação muscular. Se muitos optam por suplementos orais, a aplicação transdérmica é também uma alternativa.

Ainda no capítulo cruelty free, e vegan, a KOBA — marca franco inglesa de produtos de skincare naturais — acaba de lançar-se no mercado português. A gama de produtos está agora disponível através de encomendas online. Também aqui o óleo, neste caso de safou, é o ingrediente estrela da companhia. Simplificar as rotinas de beleza para todo o tipo de pele é a missão da marca fundada por Therese M’Boungouyaba, que lançou a sua primeira gama em maio de 2022 — começou por exportar apenas para a Inglaterra e França e, atualmente, está também disponível online em vários países da União Europeia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em matéria de inovação tecnológica, que tal uma máscara para pestanas com 99% de ingredientes de origem natural, 100% reciclável? É testar a novidade da La Bouche Rouge. Fã dos produtos Foreo? A marca sueca criou uma escova de massagem corporal inteligente que remove 99% das impurezas e do sebo na pele, “35 vezes mais higiénico do que escovas com cerdas de nylon.”, apostada em limpar profundamente e reduzir as erupções cutâneas no corpo, melhorar a aparência da celulite, prevenir a pele de morango e os pelos encravados, e ainda preparar a pele para absorver cremes e loções.

A Sisley relança um ícone saído de 1980, Emulsion Ecologique, um cuidado essencial revitalizante e hidratante, elaborado a partir de um complexo de extratos de plantas (como centelha asiática, ginseng, rosmaninho, lúpulo, cavalinha). Enquanto isso, a maison Dior lança o novo Le Sérum Capture Total. Infundido com extrato fermentado de longoza, estimula o potencial revitalizante das células mãe da pele. Resultado? Mais firmeza, preenchimento e brilho, para uma transformação duradoura, adequados a todos os tipos de pele, faixa etária e sexo.

Para fecharmos com padrões, o animal print permite recordar uma referência de monsieur Dior: sugerimos a coleção Mitzah Bricard, a musa que ousou vestir leopardo antes de todos e que brilha agora nesta linha de maquilhagem. Na Louis Vuitton, os motivos assinatura de Yayoi Kusama (que têm ocupado as redes sobretudo ao nível das carteiras) revelam-se em diferentes peças, incluindo nas mais icónicas embalagens de fragrâncias da marca francesa, Spell on You, L’Immensité, e Attrape-Rêves.