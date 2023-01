O prazo para a entrega de candidaturas à vice-presidência do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) terminou no dia 6 de janeiro. Na semana seguinte, a 11 de janeiro, e sem esperar pela apreciação e valorização dos candidatos por parte da Cresap (Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública), houve uma nomeação para o cargo feita pelo secretário de Estado do Trabalho, em regime de substituição.

Em declarações ao Observador, Miguel Fontes explica porque avançou com esta nomeação sem esperar pelos resultados do concurso que ele próprio tinha pedido. A abertura do processo concursal seguiu para a Cresap em maio do ano passado, mas, até ao início do último mês do ano, o procedimento não tinha sido lançado. O concurso para vice-presidência do IEFP “foi aberto apenas a 22 de dezembro de 2022, já após o convite formulado à dra. Júlia Tomaz para assumir, em regime de substituição, o cargo de vice-presidente”.

Apesar do convite feito antes a Júlia Tomaz, que era responsável pela academia PME do IAPMEI, a sua nomeação ainda demorou algumas semanas. Miguel Fontes explica este compasso de espera. Para “não perturbar o procedimento concursal em curso, aguardou-se o encerramento da candidaturas (6 de janeiro de 2023)”, tendo o secretário de Estado do Trabalho “decidido proceder à designação em regime de substituição da nova vice-presidente do IEFP, Júlia Tomaz, a 11 de janeiro de 2023, de forma a assegurar o normal funcionamento deste organismo até à conclusão do concurso”. A sua nomeação ainda não saiu publicada em Diário da República, mas o seu nome já consta no site do IEFP como membro do conselho diretivo.

A nomeação da vice-presidente agora é justificada pela necessidade de preencher um cargo que estava vazio desde abril. O conselho diretivo do IEFP estava a funcionar há oito meses com três dos quatro elementos previstos na lei orgânica e o processo de seleção dos três candidatos a propor ao Governo para nomeação poderia ainda demorar alguns meses.

