Os documentos confidenciais encontrados em casa de Joe Biden estão a afetar a popularidade do Presidente dos Estados Unidos. As perguntas em torno da polémica continuam por esclarecer, mas o Chefe de Estado norte-americano confessou esta quinta-feira que a insistência dos jornalistas o está a “irritar”.

Numa conferência de imprensa na Califórnia, onde o chefe de Estado norte-americano pôde ver com os próprios olhos a destruição causada pelas recentes cheias, Biden foi questionado sobre se arrependia da forma como tem até aqui gerido o incidente.

Visivelmente incomodado, o Presidente norte-americano deixou críticas à insistência da comunicação social em perguntar pelo tema dos documentos em detrimento de outros assuntos que, no seu entender, são mais importantes. “O povo norte-americano não compreende porque é que não me perguntam sobre eles”, afirmou, antes de ler uma resposta escrita:

Encontrámos uma mão cheia de documentos que foram arquivados no sítio errado, e de imediato entregámo-los aos arquivos e ao Departamento de Justiça. Estamos a cooperar na totalidade e confiantes numa resolução rápida. Acho que vão ver que não há nada lá”.

Os documentos em questão foram encontrados em locais diferentes entre novembro e dezembro de 2022 – os primeiros num gabinete em Washington D.C. e os segundos na casa de Biden, no estado do Delaware. No entanto, o caso só foi tornado público em janeiro, quando a CBS News noticiou a descoberta.

Desde então que a Casa Branca tem sido criticada pela falta de transparência na condução do processo. Um conselho especial criado pelo Procurador-Geral, Merrick Garland, está agora a investigar possíveis irregularidades na utilização dos documentos.

No mesmo sentido, e contrariando as afirmações de Biden, sondagens recentes indicam que os norte-americanos estão atentos à polémica: de acordo com um barómetro recente da Universidade de Quinnipiac, no Conneticut, cerca de 60% dos inquiridos entendem que o Presidente agiu de forma “imprópria”, e uma maioria a concordou que o caso é sério e merece ser investigado.