A Marinha da Colômbia resgatou um homem de 47 anos esta semana, que esteve 24 dias à deriva. Elvis François, um cidadão da ilha de Dominica, diz que sobreviveu ao longo deste período de tempo graças à ingestão de ketchup, alho em pó e cubos de temperos para caldos.

De acordo com a Associated Press (AP), o homem escreveu a palavra “help”, ajuda em inglês no casco do barco. A embarcação foi detetado a 120 milhas náuticas da península de Guajira, na Colômbia, e François foi levado para a cidade portuária de Cartagena por um navio de transporte de contentores, refere a AP, citando um comunicado da Marinha colombiana. De St. Martin a Guajira distam 1.262 quilómetros.

O homem estava a reparar a embarcação na ilha de St. Martin, nas Antilhas holandesas, quando as correntes desviaram a embarcação para alto mar. Elvis François diz que tentou ligar a amigos e que eles também tentaram contactá-lo, mas que “perdeu o sinal”. “Não havia mais nada a fazer sem ser sentar-me e esperar.”

O homem diz que conseguiu sobreviver ao longo de 24 dias alimentando-se com aquilo que estava a bordo: uma garrafa de ketchup, alho em pó e cubos da marca Maggi, que são usados para temperar comida.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Desde el aire se estableció la ubicación del velero en emergencia que tenía la palabra “HELP” (Ayuda) grabada sobre su casco. Se dio aviso a las unidades en tierra y mar, donde el buque mercante CMA CGM VOLTARIO se unió a la labor de rescate.#ProtegemosLaVida ⚓ pic.twitter.com/DSGZU6fdeK — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) January 18, 2023

A AP explica que, para se manter hidratado, o homem conseguiu recolher água da chuva com um pedaço de tecido. A Marinha colombiana acrescenta que François foi resgatado em bom estado de saúde, mas que perdeu algum peso.

O homem conseguiu ser resgatado quando um avião sobrevoou o barco, conseguindo atrair a atenção do piloto com um espelho, que terá alertado a Marinha. “A certo ponto perdi a esperança e pensei na minha família, mas quero agradecer à guarda costeira. Se não fossem eles não estaria aqui a contar esta história”, cita a Associated Press.

A Marinha diz ainda que Elvis François recebeu assistência médica ainda na costa e que depois foi entregue às autoridades de imigração para que regressar à República Dominica.