O governo neerlandês confirmou esta sexta-feira que vai entregar à Ucrânia peças do sistema de defesa antiaérea Patriot, numa altura em que os países ocidentais estão a aumentar a entrega de armas a Kiev.

“Trata-se de dois lançadores e de mísseis“, realçou o Ministério da Defesa neerlandês em comunicado, confirmando a intenção manifestada pelo primeiro-ministro Mark Rutte, durante uma conferência de imprensa com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington, na terça-feira.

O apoio resulta de um “projeto de colaboração com os Estados Unidos e a Alemanha”, que diz respeito à “entrega conjunta de sistemas de defesa antiaérea Patriot à Ucrânia”, especificou o governo neerlandês.

Esta cooperação resulta do apelo urgente do Presidente ucraniano [Volodymyr] Zelensky” que “deseja meios de defesa aérea para que o seu país se possa defender dos contínuos ataques com mísseis e drones às cidades ucranianas”, segundo a mesma fonte.