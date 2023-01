Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Grupo de Contacto para a Ucrânia — constituído por 50 países e liderado pelos Estados Unidos — reuniu-se esta sexta-feira na base aérea norte-americana de Ramstein, na Alemanha. No final da reunião, os EUA dizem estar a “empenhar-se” para “corresponder” aos pedidos da Ucrânia sobre tanques.

Numa conferência de imprensa após a reunião, a oitava desde o início da guerra, o chefe do Estado-maior conjunto dos EUA admitiu que será “muito difícil” que as forças russas sejam expulsas da Ucrânia em 2023. Mark Milley destacou as dificuldades no campo de batalha, descrevendo uma linha da frente “estática”.

No mesmo dia, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que o envio dos tanques alemães Leopard-2 para a Ucrânia “ainda está em cima da mesa”. Por agora a Alemanha não deu luz verde sobre o fornecimento dos tanques, mas a aliança transatlântica ainda discutirá o tema no futuro.

