“Putin declarou o Ocidente seu inimigo. E temos de tirar as nossas próprias conclusões sobre isso.” As palavras são do Presidente alemão que, numa entrevista à revista Wirtschaftswoche, considerou que o seu país demorou demasiado tempo a perceber as mudanças políticas de Vladimir Putin. Apesar disso, e de considerar que o Presidente russo pode estar a levar à queda financeira e social da Rússia, defende que a abordagem alemã de cautela no envio de armamento para a Ucrânia é a correta.

“Foi um erro não ter reconhecido logo o quanto o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, mudou a sua visão do mundo, arriscando a ruína política, social e económica do seu país pelos seus objetivos imperialistas”, disse Frank-Walter Steinmeier.

Sobre os tanques Leopard 2, que a Polónia diz estar preparada para enviar para Kiev, mesmo sem o aval alemão, Steinmeier assume que a cautela alemã é correta.

“Todo o político responsável deve considerar também a questão de quando e sob que circunstâncias o conflito pode escalar dramaticamente. Isso deve ser ponderado, assim como a avaliação do impacto do preço da falta de apoio.” A Alemanha, acrescentou Steinmeier, apoia Kiev “da melhor maneira possível, militar, substancial e permanentemente”.