O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) lidera o Rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo, após a disputa das duas primeiras classificativas.

Ogier, que não participa a tempo inteiro no Mundial, venceu os dois troços disputados esta noite, o Col du Turini e La Cabanette, terminando com seis segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que está em segundo, e com 15,4 segundos sobre o estónio Ott Tänak (Ford Puma), que é terceiro.

O piloto estónio, que este ano trocou a Hyundai pela Ford, sofreu um problema elétrico no seu Puma logo na primeira especial, perdendo a quinta velocidade.

Já o belga Thierry Neuville (Hyundai), que este ano é o chefe de fila incontestado na marca coreana, teve uma ligeira saída de pista num gancho à esquerda, em La Cabanette, e deixou o carro ir abaixo.

“Só havia uma curva com gelo, num topo onde estavam muitos espetadores. Deve ter sido alguém a deitar ali água”, lamentou o piloto belga, quarto classificado, a 15,5 segundos do comandante, que beneficiou do facto de conhecer bem o traçado, pois mora na cidade de Gap, ali bem perto.

Foi um bom início. Tirando um gancho, que tinha gelo negro, o resto da estrada estava limpa. Mas, pelo menos uma vez não sou o primeiro em pista e vou tentar usar isso como uma vantagem”, frisou Ogier.

O antigo campeão (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021) já venceu o rali por oito vezes e pode, este ano, destacar-se em caso de triunfo e deixar para trás o compatriota Sébastien Loeb, vencedor em 2022 e que este ano não participa.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), campeão em título, não gosta de pilotar à noite e foi apenas o quinto, a 17,1 segundos.

O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que este ano foi promovido à equipa oficial da Toyota, sofreu problemas no travão de mão e perdeu já quase um minuto para o companheiro de equipa.

Na sexta-feira disputam-se seis classificativas, com um total de 105,34 quilómetros cronometrados.