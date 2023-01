O SNPVAC (Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil) vai ter esta sexta-feira nova ronda negocial com a TAP para voltar a discutir as condições de trabalho. Isto depois de na quinta-feira à tarde se ter realizado também uma reunião com a administração, depois dos associados do sindicato dos tripulantes terem chumbado a proposta de acordo que foi a assembleia-geral.

Depois dessa reunião com associados, o sindicado decidiu manter a greve que está prevista para o final de janeiro.

Depois da assembleia, o sindicato iniciou novas reuniões com a TAP. Em comunicado aos associados, o SNPVAC diz que “haverá, hoje [sexta-feira], uma nova ronda negocial, cujo resultado comunicaremos aos nossos associados, logo que possível, para não haver dúvidas e deturpações da mensagem”, dizendo que “decorreu ontem, ao final do dia, mais uma ronda negocial entre a administração e a direção do SNPVAC, de modo a tentar solucionar o diferendo que nos separa”.

O sindicato diz que “os dirigentes sindicais expressaram que, para além dos pontos não alcançados, o próprio documento não transmite a confiança necessária para a sua ratificação, em virtude de vários anos de interpretações peregrinas da empresa”. Aliás o sindicato diz que o resultado da reunião de quinta-feira “não advém somente do documento, mas de vários anos de interpretações unilaterais, que quebraram a confiança na administração”, deixando também uma palavra à tutela.

Na quinta-feira, antes da assembleia geral dos tripulantes, João Galamba, ministro das Infraestruturas, tinha feito um depoimento no qual considerava haver condições para que a greve não avançasse, o que acabou por não acontecer.

A TAP diz que a greve de sete dias terá um custo direto de 48 milhões de euros, de acordo com estimativa feita pela empresa que admite mais 20 milhões de euros de perdas potenciais devido à esperada quebra de vendas para os outros dias.