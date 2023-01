O tribunal judicial de Lisboa absolveu, sexta-feira, seis arguidos por corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos num negócio que envolveu a angolana Sonair e a TAP. Em causa estavam 25 milhões de euros que a subsidiária da Sonangol pagou à TAP por um contrato de manutenção de aeronaves, sem nunca ter prestado qualquer serviço, segundo acusava o Ministério Público. O coletivo de juízes, porém, não encontrou sequer provas que demonstrassem que o contrato foi celebrado ficticiamente para fazer circular dinheiro desviado da Sonangol.

“Não resultou provado que as quantias existentes nas [20] contas bancárias objeto da apreensão provenham da prática de qualquer ilícito típico, o mesmo sucedendo com os [nove] imóveis igualmente apreendidos”, lê-se no acórdão a que o Observador teve acesso.

Os advogados Miguel Coelho, acusado de corrupção ativa, falsificação de documento e branqueamento, Ana Paula Ferreira e João Correia de branqueamento; e os engenheiros Fernando Sobral, Vítor Pinto e Pedro Pedroso, acusados de corrupção passiva e falsificação de documento, chegaram a ser ilibados há quatro anos, em fase de instrução, pelo juiz Ivo Rosa. Mas o Tribunal da Relação acabaria por reverter a decisão, em resposta a um recurso do Ministério Público, obrigando-os a ir a julgamento. A eles e a um sétimo arguido que acabou por morrer entretanto. A decisão foi conhecida sexta-feira.

