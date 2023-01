Publicado pela primeira vez em 1931, Negro nunca mais (Black no more no original) ainda hoje sabe a coisa fresca. Os olhos virgens que ali cheguem não darão pelo passar do tempo. Voltado para o presente, o romance de George S. Schuyler erigiu-se em séculos de passado e conseguiu estender os braços para o futuro. Para os leitores de há cerca de 90 anos, o impacto e a surpresa não deveriam ser maiores do que os de agora. Ao ler Schuyler, o leitor tem a impressão de estar perante a vida como existe, mesmo que o pontapé de partida seja uma premissa inventada de um lado ao outro.

A sátira tem sempre o condão de partir de uma invenção para dar a realidade. Com outras lentes, o que existe é visto de forma crua, não há névoas a embaciar as lentes. Na narrativa, Schuyler não perde muito tempo até entrar a pés juntos, dando à cabeça do romance a premissa que o possibilita e constitui: o que aconteceria se, nos anos 30, houvesse como transformar negros em brancos? Aqui, o médico Junius Crookman desenvolve um tratamento apto a destruir a melanina. Bem recebido pela população negra, que pode esconder-se do racismo, ainda desmascara na narrativa os sustentáculos da supremacia branca.

A premissa é simples e depois a capacidade de executar a ficção científica faz o seu caminho. Daí à revolução – ao caos – social é um tirinho. Centenas de negros dirigem-se às clínicas, dispostos a livrarem-se da melanina que lhes tem estorvado a vida. E assim vão encarando o fim da negritude como caminho fácil, tendo tido cada um a sua dose e transtornando a sociedade elitista e racista, baseada na desigualdade social como caminho. Essa desigualdade, afinal, era o que lhe punha os estertores a funcionar. Isto via-se tanto nas divisões económicas como na própria estrutura do comércio de pequena escala, como a existência de cabeleireiros que alisavam os cabelos crespos, partindo-se das características brancas como sinónimo de beleza.

Ao mesmo tempo, até organizações políticas vão ao ar. Quem se organizava em prol da igualdade racial passa a ter outra vida com que lidar: de pouco serve fazer a luta quando há maneira de não ser preciso lutar. Para mais, o sustento deste grupo vai ao ar, já que viviam disto com algum luxo. Assim, grandes heróis políticos, e até ricos, perdem a importância que tinham dentro das suas comunidades, e até o seu propósito. Não bastasse e perdem ainda o ganha-pão. O sarcasmo é permanente e isso agarra o leitor tanto quanto a estratégia de estruturação da narrativa: à medida que alguma coisa rói, sabe-se que mais coisas irão ruir. Depressa, vão caindo os alicerces da sociedade norte-americana.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: