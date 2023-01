As noites estão a ficar mais brilhantes e é cada vez mais difícil ver estrelas na cidade, tanto que os astrónomos tiveram de sair do meio urbano para fazer o seu trabalho. Um estudo da poluição luminosa feito por satélites apontava uma taxa de crescimento da poluição luminosa em 2,2% em 2017, mas, quando foi feita outra análise de terra, o valor disparou.

Um estudo publicado na revista Science diz que a poluição luminosa no hemisfério norte está a crescer a um ritmo de 9,6%, todos os anos, durante pelo menos a última década. Estes valores são resultado de um estudo de Christopher Kyba, investigador do Centro Alemão de Investigação de Geociências em Potsdam. É dele o alerta de que “uma criança, nascida numa área onde 250 estrelas são visíveis hoje, só poderá ver 100 quando tiver 18 anos“, refere o jornal El País. O estudo tem análises dos EUA, Europa e Ásia Oriental – Japão e Coreia do Sul -, mas não inclui informação do resto do hemisfério.

Os resultados baseiam-se no projecto Globe at Night, gerido pela National Science Foundation (NSF), uma agência governamental dos EUA. Mais de 50 mil registos foram recolhidos em 12 anos.

Outro cientista, o italiano Fabio Falchi, investigador do Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Inquinamento Luminoso, compara a poluição a efeitos natalícios. Num dos seus artigos, refere que “olhando para imagens e vídeos da Estação Espacial Internacional do hemisfério norte da Terra, as pessoas geralmente maravilham-se com a beleza das luzes da cidade como se fossem as luzes de uma árvore de Natal”, quando na verdade se trata de poluição luminosa.

Falchi compara o fenómeno a um derrame de combustível. “É como admirar a beleza das cores do arco-íris que a gasolina cria na água e não se aperceber que é poluição química”, ressalva. A luz artificial fazer com que cada vez menos seja possível admirar o céu à noit. Os cientistas admitem que daqui a 80 anos apenas as estrelas Sírio, Vega, Arcturo, Canopus, e talvez duas das três que compõem a constelação Alfa Centauri, serão visíveis em alguns pontos do globo.