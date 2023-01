O treinador do Estoril Praia, Nélson Veríssimo, atribuiu este sábado “mérito” ao trabalho desenvolvido pelo treinador do Marítimo, José Gomes, na antevisão ao jogo entre as duas equipas pela I Liga portuguesa de futebol.

Em vídeo colocado pelo Estoril Praia nas suas redes sociais, de antevisão ao encontro ante o Marítimo, da 17.ª jornada da I Liga, Nélson Veríssimo não escondeu a satisfação pelo regresso dos ‘canarinhos’ às vitórias, frente ao Casa Pia.

“Estamos muito satisfeitos pelo resultado que fizemos, pela exibição consistente, foi na nossa opinião revelou uma grande maturidade da nossa equipa”, disse, após ter visto terminar a fase negativa de resultados para o emblema da Amoreira, que durava há dez encontros consecutivos.

O trabalho realizado por José Gomes nos três encontros oficiais que soma como treinador do clube insular foi destacado pelo técnico ‘estorilista’.

“Temos de dar mérito à qualidade individual e coletivamente àquilo que o novo treinador está a construir”, reconheceu, esperando encontrar dificuldades no adversário que o Estoril Praia irá defrontar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar do valor que atribui ao Marítimo, Nélson Veríssimo descreve o momento que a equipa atravessa é de evolução.

“Sentimos claramente que a equipa tem vindo a crescer nesses dois momentos. Portanto, é dar continuidade ao que fizemos no jogo com o Casa Pia”, rematou.

O Estoril Praia deslocou-se este sábado para o arquipélago da Madeira, onde irá defrontar o Marítimo, este domingo pelas 15:30 horas, no Estádio do Marítimo, no Funchal. Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga, será o árbitro do jogo.