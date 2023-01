(em atualização)

A AFP avança que foi feito um alerta de bomba num voo da companhia Ryanair, que partiu em Katowice, na Polónia, com destino à Grécia. O avião aterrou no Aeroporto Internacional de Atenas, depois de ter sido escoltado por caças F-16 da Força Aérea grega. Está a ser inspecionado, continua a AFP.

As cerca de 190 pessoas a bordo, segundo informação transmitida por fonte do Ministério da Defesa grego, já desembarcaram e estão também a ser revistadas. De acordo com a imprensa grega, avião e bagagens a bordo vão ser inspecionados em separado.

#BREAKING Bomb alert on Poland to Greece Ryanair flight: ministry source pic.twitter.com/eL8rggNpE8 — AFP News Agency (@AFP) January 22, 2023

O jornal grego Kathimerini avança que, logo no início do voo, foi recebida uma chamada telefónica a dar conta de uma bomba a bordo. O avião aterrou em Atenas às 17h40, hora local, menos duas horas em Lisboa.

Ainda de acordo com este jornal, as autoridades aeroportuárias ainda não prestaram quaisquer declarações sobre o caso.