(em atualização)

As autoridades de Los Angeles, na Califórnia, foram destacadas para responder a um tiroteio em Monterey Park, uma localidade nos arredores de Los Angeles. O Los Angeles Times avança que foi registado um tiroteio durante as celebrações do Ano Novo chinês durante a noite de sábado, já manhã deste domingo em Portugal.

Há neste momento pouca informação sobre se este tiroteio terá feito feridos ou vítimas mortais, de acordo com a imprensa local.

Estariam milhares de pessoas nas ruas de Monterey Park, num festival com duração de dois dias.

O jornal norte-americano cita uma testemunha, John, que vive perto do local do tiroteio. O homem diz que, por volta das 22 horas, seis da manhã na hora de Lisboa, ouviu quatro a cinco tiros.