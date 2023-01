Depois de apresentar no final de 2022 o novo topo de gama eléctrico, o EX90, a Volvo prepara-se para satisfazer agora os clientes que procuram um SUV a bateria mais pequeno e mais barato. A 15 de Junho, o construtor nórdico vai revelar o EX30, que será o eléctrico mais acessível e com menores dimensões dos seis que o fabricante tem programado para os próximos anos.

Vocacionado para os clientes mais jovens e considerado um modelo de acesso à marca, o EX30 será o segundo veículo a bateria da Volvo a ser concebido sobre uma plataforma específica para modelos EV, depois do EX90. Por comparação com a utilização de uma plataforma projectada para veículos com motor de combustão e depois adaptada para alojar baterias, como acontece nos XC40 e C40, as vantagens de recorrer a esta solução são reduzir o peso, tornar a produção mais célere e oferecer mais espaço interior para o mesmo comprimento total, por possuir uma frente mais curta.

O novo EX30 foi ainda concebido para ser tão barato quanto possível, sem contudo sacrificar os valores da marca sueca. Para este controlo de custos, a Volvo recorre à Geely, o grupo privado chinês liderado por Li Shufu que, além deste construtor, possui igualmente a Polestar e 50% da Smart, sendo ainda o maior accionista da Mercedes.

A SEA, de Sustainable Experience Architecture, servirá de base para o pequeno SUV eléctrico, a mesma que é utilizada pelo Smart#1 e pelo futuro Polestar 4. Os EX30 destinados à Europa serão produzidos na China, tal como o EX90, e deverão chegar ao mercado ainda em 2023 – pelo menos, as reservas devem abrir logo após a revelação. O pequeno SUV eléctrico será ainda fundamental para que a Volvo consiga atingir 50% das vendas com modelos exclusivamente a bateria até 2025.