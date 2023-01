Uma pessoa ficou ferida com gravidade e seis ficaram desalojadas esta segunda-feira num incêndio, que às 7h00 ainda estava ativo, em São Cosme, Gondomar, no distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários.

“Há um ferido grave que foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto. O prédio de dois andares foi evacuado e o incêndio ainda não está dominado”, adiantou a mesma fonte dos Bombeiros Voluntários de Gondomar.

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse à Lusa anteriormente que o incêndio deflagrou no segundo andar do edifício, mas cerca das 6h50 não tinha ainda mais pormenores sobre o fogo.

O alerta para o incêndio na Rua 25 de Abril, na União de freguesia de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, no concelho de Gondomar, foi dado às 5h20.

Às 7h00 estavam no local 28 operacionais, com o apoio de 14 meios terrestres.