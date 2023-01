A cantora norte-americana Madonna vai acrescentar uma segunda data para atuar em Portugal: 7 de novembro. A promotora Ritmos & Blues diz que a decisão de marcar um segundo concerto – também no Altice Arena – se deveu à “elevada procura” que fez esgotar o concerto de 6 de novembro.

A artista anunciou que “The Celebration Tour” vai incluir êxitos dos seus mais de 40 anos de carreira.

“Devido à rapidez com que esgotaram os bilhetes para concerto de dia 06 de novembro e à elevada procura que se continua a sentir, Madonna anuncia hoje uma segunda e última data a 7 de novembro na Altice Arena”, explica a promotora.

Nos pontos oficiais de venda, o preço dos bilhetes varia entre os 40 euros e os 300 euros. Os bilhetes para esta segunda data vão estar à venda a partir das 10h00 de 27 de janeiro e “os membros do clube de fãs terão acesso a uma pré-venda na quarta-feira, entre as 9h00 e as 18h00”.

Os concertos de Madonna em Lisboa inserem-se na digressão mundial de celebração dos 40 anos de carreira.

A digressão “The Celebration Tour”, produzida pela Live Nation, arranca em 15 de julho em Vancouver, no Canadá, na Rogers Arena, chegando à Europa no outono e, dada a procura de bilhetes, já foram acrescentadas novas datas.

O espetáculo que Madonna apresenta na “The Celebration Tour” terá como mote “o catálogo inigualável de êxitos dos últimos 40 anos” da cantora, “a artista feminina a solo que mais ‘singles’ e álbuns vendeu em toda a história da música”.

“‘The Celebration Tour’ vai revisitar todo o percurso artístico de Madonna ao longo de quatro décadas e homenagear a cidade de Nova Iorque — onde começou a sua carreira musical”, lê-se no comunicado.

Madonna atuou pela última vez em Lisboa em janeiro de 2020, no âmbito da digressão europeia “Madame X”, que decorreu em salas mais pequenas e intimistas.

A digressão “Madame X”, e o álbum que lhe serviu de mote, homónimo, foram assumidamente influenciados, criativamente, pela vivência de Madonna em Lisboa nos anos anteriores, onde contactou com a cultura lusófona e latina.

A primeira vez que Madonna atuou em Portugal foi em 2004, quando fechou em Lisboa a “Re-Invention Tour”.

No ano seguinte atuou em Lisboa na cerimónia dos prémios europeus de música da MTV, tendo regressado à capital portuguesa em 2008. Em 2012 atuou no Estádio Cidade de Coimbra.

