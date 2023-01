A organização não-governamental venezuelana Empodérame, que promove a participação e protagonismo da mulher como agente de mudança social, apelou à comunidade portuguesa no país para que tenha uma participação mais ativa no combate à violência contra as mulheres.

“A comunidade portuguesa é das maiores no nosso país e todos podemos fazer algo a partir dos nossos espaços”, disse a presidente da “Empodérame”, uma ONG que promove a participação e protagonismo das mulheres como agentes de mudança na sociedade.

Eva Sabariego explicou, em declarações à Agência Lusa em Caracas, que, muitas vezes as pessoas, pensam que “o empoderamento é só para mulheres e organizações da sociedade civil” mas que, “na esfera pública ou privada, todos podemos contribuir para dar poder às mulheres, adolescentes e raparigas”.

“Seria muito valioso para nós que partilhar as boas práticas políticas que têm sido feitas nos vossos países, para que os adaptemos à nossa realidade (…) esse intercâmbio de informações, de políticas públicas e instrumentos que funcionam nos países europeus pode ajudar-nos“, frisou.

Politóloga de profissão, Eva Sabariego explicou que desde 2017 que a “Empodérame” leva a cabo “programas de formação, de transferência de ferramentas, conhecimento e habilidades” as mulheres, de diferentes idades, para que possam “conhecer-se a si mesmas, descobrir o seu potencial e desenvolvê-lo“, um processo que conta também com o apoio de homens.

“Todas as mulheres têm o potencial para realizar os nossos sonhos, objetivos, para contribuir com coisas valiosas para a sociedade e, no que diz respeito aos homens, há ainda muito trabalho a fazer, para os sensibilizar, para que compreendam que não queremos competir com eles ou tirar-lhes espaços. Queremos dar fazer aportes, mas acima de tudo que nos tenham em conta nos processos de tomada de decisão no nosso país”, disse.

Sobre a violência de género, a presidente da ONG diz que “ainda há mulheres, vítimas, que acreditam que merecem o que acontece, e na sociedade há um processo de vitimização” que induz a acreditar “que a vítima é culpada do que lhe acontece”.

Por isso, o processo passa por “tornar as mulheres conscientes do seu próprio valor, e gerar um nível de consciência na sociedade, de incutir uma cultura de paz onde os homens respeitem as mulheres e as mulheres respeitem os homens” para “construir uma sociedade mais justa e equitativa”.

Também dar-lhes ferramentas para que saibam como atuar, onde recorrer e quais os pontos de alerta perante situações de riscos, como tomar decisões e conhecer as redes de apoio.

“O trabalho por fazer é imenso, não apenas de maneira individual, mas com instituições públicas, para sensibilizar os funcionários públicos para que, quando recebam uma queixa, saibam que a vítima não é responsável, que sigam os procedimentos, realizem as investigações e punam os responsáveis”, frisou.

No entanto, diz que “há muitos homens que estão a mudar” e como exemplo diz que 50% a direção da Empodérame está composta por cavalheiros.

“A imprensa tem um papel muito importante no posicionamento de novas lideranças, na divulgação do trabalho que as mulheres fazem, em dar-lhes visibilidade e apoiá-las nas diferentes causas e lutas que têm”, frisou.

Eva Sabariego explicou ainda que “a juventude venezuelana está a fazer coisas maravilhosas” seu país, apesar de viver “num contexto onde muitas vezes as coisas más têm mais publicidade“, sublinhando que, “na Venezuela, há organizações lideradas por jovens que estão a fazer coisas incríveis, que estão a trabalhar para responder às necessidades das pessoas”.

Apesar da situação interna, a presidente da Empodérame diz que “há esperança para o país”, mas também muitas coisas para superar e chegar a um consenso, desde o ponto de vista político, social, e económico, “decisões que têm de ser tomadas”.

Por isso, aproveitou a oportunidade para enviar uma mensagem aos venezuelanos que emigraram nos últimos anos de que “existe uma juventude (na Venezuela), comprometida e convencida de que o país pode mudar”.

“Gostaria de dizer, aos nossos irmãos que estão fora (no estrangeiro), que estão na Europa e no mundo, que há aqui homens e mulheres venezuelanos, que lutam para que regressem e para que nos reencontremos como país e como uma nação, e erguer-nos das cinzas”, concluiu.