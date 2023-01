Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, afirmou que a Ucrânia precisa de “centenas de tanques” para enfrentar a “agressão russa”. O Kremlin já deixou um aviso ao Ocidente sobre o envio deste armamento: se forem fornecidos tanques modernos – como os Leopard 2 alemães – será o “povo ucraniano a pagar o preço”.

Nas últimas horas o ministro dos Negócios Estrangeiros russo afirmou que o Ocidente já está “quase” em guerra com a Rússia. Na África do Sul para uma visita oficial, Sergei Lavrov, acusou os países ocidentais de estarem a impedir a Ucrânia de negociar com as autoridades russas.

