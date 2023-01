Os líderes dos diferentes Governos, sobretudo de países democráticos e civilizados, estão constantemente a ver a sua conduta perscrutada pelo público, mesmo quando não estão em missão oficial. Rishi Sunak, o actual líder do Governo britânico, teve um encontro imediato com a polícia de Lancashire por não utilizar o cinto de segurança, como manda a lei do país que dirige. O mais curioso é que o primeiro-ministro nem ia a conduzir na altura, uma vez que estava sentado no assento traseiro, gravando um vídeo de si próprio a comunicar com os britânicos, que mais tarde publicaria no Instagram.

O vídeo publicado pelo primeiro-ministro na rede social mostra Sunak a discorrer acerca das políticas do Governo, confortavelmente instalado atrás no seu veículo oficial, enquanto o seu motorista assumia o volante. O discurso era fluído e a pose institucional – como ver em baixo, no vídeo divulgado pelo The Guardian –, mas Rishi Sunak não usava cinto de segurança, incorrendo assim numa contra-ordenação.

Following the circulation of a video on social media showing an individual failing to wear a seat belt while a passenger in a moving car in Lancashire we have today (Friday, Jan 20) issued a 42-year-old man from London with a conditional offer of fixed penalty. pic.twitter.com/i2VJkFL2oL — Lancashire Police (@LancsPolice) January 20, 2023

Não sabemos se a polícia segue apenas os posts dos elementos do Partido Conservador, ou de todos os britânicos em geral, mas a realidade é que as autoridades de Lancashire publicaram noutra rede social, no caso o Twitter, a seguinte comunicação: “No seguimento de um vídeo publicado numa rede social por um indivíduo que circulava como passageiro num veículo em Lancashire, sem usar cinto de segurança, emitimos a 20 de Janeiro uma multa a um homem, londrino, de 42 anos.” Tudo isto sem se referir a Sunak pelo seu nome ou fazer referência à sua posição no Governo, apesar de Rishi ser facilmente reconhecível.

O primeiro-ministro tem agora de pagar uma multa de 100 libras, ou 500 se for a tribunal. Os conservadores rapidamente tentaram pôr água na fervura, declarando que Sunak “aceita que o seu comportamento foi um erro” e apresenta “as devidas desculpas”, segundo a BBC. Pelo seu lado, o Partido Trabalhista aproveitou o deslize para acusar Sunak de não saber como usar “o cinto de segurança, o seu cartão de débito, o serviço de comboios, a economia e o país”, de acordo com o The Guardian. O Partido dos Liberais Democratas não quis ficar atrás e juntou-se às críticas, recordando que “do partygate ao seatbelt gate, os conservadores continuam a tratar os britânicos como parvos”. É altamente provável que, tão cedo, Sunak não se esqueça de apertar o cinto, tanto mais que é a segunda vez que é apanhado pela polícia em transgressão, desde que lidera o Governo.