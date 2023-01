Tem apenas 16 anos mas já é um nome com alguma tração no atletismo britânico pelos grandes resultados obtidos no meio fundo mesmo em competições contra atletas sete anos mais velhas. De prodígio a nova joia, escreve-se de tudo um pouco. Ainda assim, Innes FitzGerald não deixa de ter 16 anos. No entanto, não é pela idade que deixa cair aquelas que são as suas convicções sobre o mundo e a sociedade, também influenciadas pelo ambiente familiar em que cresceu. E são essas mesmas convicções que farão com que seja uma das grandes ausências dos próximos Mundiais Sub-23 de corta-mato em Bathurst, ao mesmo tempo que lhe dão uma alcunha que explica bem até onde é capaz de ir pelo que defende: a Greta Thunberg do atletismo.

A jovem atleta, que recentemente foi quarta classificada nos Europeus Sub-20 de crosse, anunciou este fim de semana que enviou uma carta à UK Athletics a pedir a dispensa da prova pela pegada ecológica que deixaria para fazer uma viagem tão longa de avião. “Ter a oportunidade de representar a Grã-Bretanha na Austrália é um privilégio. Quando comecei a correr, a perspetiva de alguma dia competir num Campeonato do Mundo de corta-mato seria apenas um sonho. Contudo, a realidade da viagem enche-me de preocupação. Nunca me sentiria confortável em voar sabendo que as pessoas poderiam perder os meios de subsistência, as suas casas e os seus entes queridos como resultado. O mínimo que eu posso fazer é expressar a minha solidariedade com aqueles que sofrem na linha da frente pelo colapso climático. Não foi fácil chegar a esta decisão mas nada se compara à dor que teria por fazer essa viagem”, argumentou FitzGerald.

“A minha família tem uma preocupação com o ambiente como eu. Vivemos numa casa numa pequena propriedade onde cultivamos frutas e vegetais. O meu pai ficou muito contente por não fazermos a viagem. A aviação é a atividade mais intensiva a nível de energia que podemos ter e explode a pegada de carbono de uma pessoa. Não quero ter isso na minha consciência”, acrescentou ainda a atleta sobre a recusa.

Esta não é a primeira vez que as questões ambientais colocam entraves à participação em grandes provas, à semelhança do que aconteceu nos últimos Europeus Sub-20 de corta-mato que se realizaram em Turim onde terminou na quarta posição: em vez de fazer uma cómoda viagem de avião, foi de autocarro, depois bicicleta e por fim de comboio até à cidade transalpina (uma odisseia que a fez cruzar Reino Unido, Alemanha e Suíça até Itália), o que acabaria por não ter influência no rendimento m prova. Antes, nos Europeus Sub-18 de corta-mato que se realizaram em Jerusalém, também se recusou ir por não ter o tempo suficiente que lhe permitisse encontrar uma alternativa ao avião para viajar. Assim, sempre para não contrariar os princípios que tem sobre o meio ambiente, preferiu ficar em casa e não ganhar a prova em que era favorita.

Atleta da associação Champions for Earth, uma organização que tem como principal objetivo alertar para o pensamento ecológico, a recordista britânica Sub-17 dos 3.000 metros, que se destaca também pelas notas A a matemática, física e biologia, defende soluções como as que começam a ser implementadas em alguns países como a Alemanha em relação a limitações de algumas viagens aéreas caso as mesmas possam ser asseguradas pela ferrovia. “A Innes FitzGerald procura patrocinados e parceiros que possam ajudá-la nos transportes públicos mais caros e nos alojamentos que sejam o mais ecológico possível. É uma campeã em mais do que uma faceta por ganhar nas corridas e na proteção do meio ambiente”, destacou o clube.