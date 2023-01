A Ordem dos Médicos (OM) apelou a que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) revogue a autorização relativamente ao curso de Medicina na Universidade Fernando Pessoa no Porto, alegando que existiu uma “omissão grave de informação” relacionada com o Hospital de Vila Nova de Gaia .

Segundo o Público, na base do pedido de revogação do curso está o facto de o Hospital de Vila Nova de Gaia ter recusado o protocolo com o estabelecimento de ensino superior privado. “Neste pressuposto, a OM solicita à A3ES a revogação da sua decisão face aos novos dados vindos a público e que só agravam as fragilidades que assinalámos no nosso parecer.”

Apesar de a administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho se ter recusado a assinar um protocolo com a Universidade Fernando Pessoa, a instituição de ensino superior garantiu a aprovação por parte daquele hospital.

Assim sendo, a Ordem dos Médicos acusa a Universidade de uma “omissão grave de informação de suporte ao processo de decisão de A3ES já que, pelo que se depreende do relatório de avaliação da Comissão de Avaliação Externa, o centro hospitalar é apontado como um dos garantes para o ensino clínico desta proposta”.

Convém salientar, contudo, que Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior já tinha conhecimento de que o Hospital de Vila Nova de Gaia tinha rejeitado o protocolo com a universidade.