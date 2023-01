Durante algum tempo, Sérgio Conceição conseguia ter vantagem em praticamente todos os confrontos mas ficava atrás num em particular: Rúben Amorim. Porque foi ele que bateu na final da Taça da Liga ainda com o Sp. Braga o FC Porto em 2020, porque foi ele que venceu nas meias da Taça da Liga já com o Sporting o FC Porto em 2021. Na última temporada, fruto da eliminação dos azuis e brancos na fase de grupos, não houve encontro na prova. Agora, voltam a rever-se na final. E entretanto, nos encontros a contar para a Primeira Liga e para a Taça de Portugal, o técnico dos dragões já conseguiu virar o histórico com o homólogo.

Esse triunfo dos leões frente aos portistas na Final Four da Taça da Liga de 2021 seria o último de Rúben Amorim frente a Sérgio Conceição, seguindo-se no duelo direto três empates e mais recentemente três derrotas consecutivas. Com isso, o técnico do FC Porto soma quatro triunfos contra apenas três do treinador verde e brancos, além de quatro empates. No próximo sábado, as contas voltam a empatar ou a diferença a favor do número 1 dos dragões sai reforçada. Mas também a nível de clubes há contas por ajustar.

Depois de duas derrotas nas primeiras finais da competição contra V. Setúbal em 2008 e Benfica em 2009 (ambas nas grandes penalidades), o Sporting demorou nove anos para voltar a uma decisão da Taça da Liga. Voltou e criou hábito: de 2018 para cá, os leões foram cinco vezes à final em seis anos, conseguindo ganhar essas quatro decisões disputadas com V. Setúbal (2018, 1-1 e 5-4 g.p.), FC Porto (2019, 1-1 e 3-1 g.p.), Sp. Braga (2021, 1-0) e Benfica (2022, 2-1). Há ainda outra particularidade nesta estatística: o Sporting leva 12 vitórias consecutivas em encontros da Taça da Liga, passando a ter o recorde de jogos realizados.

Já o FC Porto, que atingiu pela quinta vez o encontro decisivo, vai tentar ainda o primeiro troféu na prova, por sinal a única que nunca entrou num longo currículo de Pinto da Costa com quase 70 taças no futebol. Os dragões perderam em 2010 (Benfica, 3-0), em 2013 (Sp. Braga, 1-0), em 2019 (Sporting, 1-1 e 3-1 g.p.) e em 2020 (Sp. Braga, 1-0). Desde que assumiu o comando técnico dos azuis e brancos, no verão de 2017, que Sérgio Conceição coloca a Taça da Liga como objetivo e agora terá a terceira oportunidade.

