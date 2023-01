Os enfermeiros do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa vão entrar em greve entre as 8h e as 12h de 6 de fevereiro. A greve foi decretada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e anunciada ao Governo, à Direção Executiva do SNS e à administração do IPO de Lisboa na última segunda-feira.

Os enfermeiros reivindicam a “justa e legal contagem de pontos para efeitos de mudança de posição remuneratória e o pagamento dos devidos retroativos desde janeiro de 2018″, a “admissão de mais enfermeiros e a regularização das situações de vínculo precário”; e a “harmonização do número de dias de férias entre todos os enfermeiros”, para que os enfermeiros com contrato individual de trabalho não tenham menos dias de férias.

