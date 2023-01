O programador e divulgador Fernando Galrito aplaudiu a nomeação do filme “Ice Merchants” para os Óscares e pediu para que haja mais curtas-metragens e cinema de animação nas salas de cinema.

“Ice Merchants”, do realizador João Gonzalez, foi nomeado para os Óscares, para Melhor Curta-Metragem de Animação, o que representa um feito inédito no cinema português.

“Por um lado, é mais do que merecido e é um bom prémio para o cinema de animação português, porque às vezes é muito esquecido. (…) Nós que conhecemos profundamente, percebemos que às vezes há essa injustiça. Ser mais reconhecido internacionalmente do que no nosso próprio país”, afirmou à Lusa Fernando Galrito.

O diretor do Monstra — Festival de Animação de Lisboa, e há várias décadas dedicado a divulgar cinema português, lamentou que o formato das curtas-metragens, em particular de cinema de animação, não entre muito no circuito comercial, e que exista sobretudo no circuito de festivais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nas salas de cinema ainda não nos habituámos a fazer distribuição de curtas-metragens. Um conjunto de quatro ou cinco de curtas-metragens pode ser tão interessante para o público como uma longa-metragem”, disse.

Sobre “Ice Merchants”, um filme, sem diálogos, sobre um pai e um filho, que produzem gelo numa casa inóspita numa montanha, Fernando Galrito descreve-o como “uma obra tocante de todos os pontos de vista, não só estético”.

“Ver este filme é como ler um dos grandes poemas de qualquer um dos grandes poetas”, disse.

“Ice Merchants”, tem produção portuguesa de Bruno Caetano, pela Cola Animation, e começou a ser desenvolvido em contexto escolar em Londres, onde João Gonzalez estudou.

Antes de chegar às nomeações dos Óscares, “Ice Merchants” teve uma estreia premiada em 2022 na Semana da Crítica no Festival de Cinema de Cannes, em França.

De acordo com a Agência da Curta-Metragem, o filme de João Gonzalez já passou por mais de uma centena de festivais de cinema, obteve 44 prémios e foi visto por 8.425 espectadores.

A cerimónia da 95.ª edição dos Óscares está marcada para 12 de março.

Leia também: