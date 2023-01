O músico Frankie Chavez edita em fevereiro um novo álbum, “Alcântara”, o primeiro cantado em português, que irá apresentar ao vivo numa digressão por clubes de música de várias cidades portuguesas.

“Alcântara” é editado em 24 de fevereiro e a digressão inicia-se em 04 de março no Bang Venue, em Torres Vedras, de acordo com o agenciamento do músico.

O novo álbum “é a primeira aventura em que Frankie Chavez, um dos grandes nomes do ‘Blues/Folk’ português, explora a língua portuguesa na composição de temas originais seus”.

De “Alcântara”, o quarto álbum do músico, já foram divulgados os temas “Cheguei bem” e “Não saberás”.

A digressão “por alguns dos principais clubes de música de Portugal” começa em 04 de março, no Bang Venue em Torres Vedras, passando depois pelo Musicbox em Lisboa, a 10 de março, o Salão Brazil em Coimbra, em 11 de março, o M.Ou.Co no Porto, em 18 de março, o Texas Bar em Leiria, em 24 de março, e o Lustre em Braga, em 01 de abril.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Frankie Chavez tem ainda atuação marcada no Festival Sons de Vez, em Arcos de Valdevez, em 25 de março.

O músico editou o álbum de estreia, “Family Tree”, em 2011, o mesmo ano em que saiu também o EP “Frankie Chavez”. Seguiram-se os álbuns “Heart & Spine” (2014) e “Double or Nothing” (2017).

Com Peixe, guitarrista dos Ornatos Violeta, Frankie Chavez criou o projeto instrumental Miramar, que já conta com dois álbuns: “Miramar” (2019) e “Miramar II” (2022).

Leia também: