O início da última época deu uma imagem, a realidade dos últimos meses até aqui trouxe outra. Depois de um período em que os dérbis entre Benfica e Sporting eram marcados pelo equilíbrio, as leoas tiveram nesse arranque de 2021/22 duas vitórias com maior desequilíbrio na Supertaça e na segunda jornada da primeira fase mas foram as encarnadas que, daí para cá, foram ganhando todos os encontros realizados numa série de cinco prolongada no último sábado com a maior goleada de todas, um 5-0 no Estádio da Luz a contar para a Taça de Portugal. Seja pela valia individual, pela profundidade do plantel ou até mesmo pela experiência de Champions, o Benfica “ganhou” a condição de teórico favorito. E assim entrava em mais um dérbi.

“Na Taça de Portugal tivemos um resultado muito bom para nós, fruto da nossa competência e do apoio sentido das bancadas. Este jogo será certamente diferente e temos de estar preparados para um Sporting com o orgulho ferido e super competente. Da nossa parte, esperamos um bom jogo. Pode esperar-se humildade máxima e muito trabalho. Não podemos pensar no resultado do fim de semana passado, nem achar que teremos um resultado semelhante porque no clube exigem-nos a máxima responsabilidade e máximo compromisso”, resumira Tiago Carmo, adjunto da equipa encarnada liderada por Filipa Patão.

