O ex-militar de 40 anos suspeito de enviar uma carta com ameaças de morte ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ficar em prisão preventiva. De acordo com a informação revelada pela CNN Portugal, Marco Aragão permanecerá no hospital prisional de Caxias, em Oeiras. Irá realizar exames para aferir da sua sanidade mental.

Foi a 26 de Outubro que a carta com as ameaças e uma bala chegaram ao Palácio de Belém, residência oficial do Presidente da República. Na missiva, era alegadamente exigido o pagamento de um milhão de euros para não matar o Chefe de Estado — com indicação da conta bancária para onde deveria ser feita a transferência do dinheiro.

Marcelo desvalorizou a mesma, mas os serviços de segurança não encerraram o caso como o Chefe de Estado pretendia. O envelope com a carta e a bala foram então remetidos para a Unidade de Contraterrorismo da PJ e sujeitas a perícias no Laboratório de Polícia Científica. O antigo militar, que já tinha sido condenado por crimes idênticos contra altas figuras do Estado, foi detido esta terça-feira.