O Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade de Lisboa confirmou esta quinta-feira a deteção da bactéria “Legionella pneumophila” em sistemas de arrefecimento da torre sul e do edifício de matemática, no campus da Alameda, espaços que vão manter-se abertos.

De acordo com um “e-mail” enviado esta manhã à comunidade académica, e a que a agência Lusa teve acesso, o conselho de gestão da faculdade explica ter sido informado na quarta-feira da deteção da bactéria Legionella “em amostras recolhidas em dois dos edifícios do seu campus da Alameda: a torre de sul (departamento de química) e o edifício de matemática”.

O IST comunicou “de imediato” a ocorrência às autoridades de saúde, “tendo sido implementados todos os procedimentos de segurança e de proteção da saúde pública protocolarmente previstos”, lê-se no “e-mail”.

A bactéria foi encontrada nas “torres de arrefecimento do ar condicionado”, disse esta quinta-feira à Lusa o gabinete de comunicação do IST, acrescentando que os sistemas foram desligados e que, para já, as autoridades de saúde não determinaram o encerramento dos edifícios.

A mesma fonte explicou que nesta quinta-feira vai ser realizada uma nova inspeção à torre sul e ao edifício de matemática, espaço onde se situa a cantina social do campus da Alameda.

Sem registo de infetados pela bactéria, que provoca a infeção respiratória conhecida como doença do legionário, o IST recomenda, no “e-mail” dirigido à comunidade académica, a comunicação de sintomas compatíveis com os causados pela doença “ao seu médico assistente ou ao Núcleo de Serviços de Saúde do IST”.

