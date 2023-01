Com a vaga de frio que atingiu todo o país nos últimos dias, quem dorme na rua tem sentido ainda mais dificuldades. As associações de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo esforçam-se para conseguirem dar o máximo de ajuda, mas também essa está a chegar ao limite. “Com esta vaga de frio há uma preocupação acrescida de que as pessoas se mantenham quentes e aqui é que temos o nosso maior problema, porque neste momento estamos sem stock de cobertores e mantas“, explica Ana Salão, coordenadora do Centro de Apoio o Sem-Abrigo (CASA) do Porto.

Os dias de maior frio levaram o CASA a ativar o seu plano de prevenção, que prevê o reforço de alimentos e de roupas quentes. “Temos levado bebidas quentes — café e chá — para que as pessoas também se possam manter quentes dentro do possível. Neste momento, estamos sem cobertores para entregar. Entregamos os últimos ontem à noite“, acrescenta a coordenadora, sublinhando que os agasalhos e roupas quentes podem ser entregues no Hospital Joaquim Urbano, no Porto.

Em Lisboa, Setúbal e Évora o plano de contingência para as pessoas em situação de sem abrigo já foi ativado. No caso do Porto, a Câmara Municipal explicou que, para já, não vai acionar este plano, uma vez que ainda não estão reunidos os critérios estabelecidos pelo NPISA – Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Porto, que reúne mais de 60 entidades, para a ativação deste plano. De acordo com estes critérios, o plano “só é ativado com temperaturas mínimas abaixo dos 3ºC durante três dias consecutivos”, explica a autarquia.

Ainda assim, a autarquia reforçou desde esta quarta-feira as equipas de rua, que diariamente acompanham as pessoas em situação de sem-abrigo. Este “contingente especial” é constituído por dois elementos da Proteção Civil Municipal, dois elementos do Regimento dos Sapadores Bombeiros, dois técnicos do Departamento Municipal de Coesão Social e dois Técnicos das Equipas de Rua.

